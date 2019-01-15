ABD ordusu eylül sonuna kadar Meksika sınırında
ABD ordusu, 2 bin 350 asker ile yürüttüğü Meksika sınırındaki faaliyetlere eylül ayı sonuna kadar devam edecek.
ABD Savunma Bakanlığı, ülkenin Meksika sınırı boyunca sürdürdüğü güvenlik görevinin 30 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Pentagon'dan dün yapılan yazlı açıklamada, uzatma kararının Savunma Bakan vekili Patrick Shanahan tarafından imzalandığı bildirildi.
Sınırda 2 bin 350 asker görev yapıyor.
Yasa dışı göçmen girişini önlemek isteyen Başkan Donald Trump, ekim ayında orduya bu görevi vermişti. Son aylarda Orta Amerika ülkelerinden binlerce göçmen ABD'ye girebilmek için sınıra varmaya çalışıyor.
Kongre'deki muhalif Demokrat üyeler gibi emekli askerler dahil, Trump'ı eleştiren başka çevreler bu adımın siyasi bir gösteri olduğu görüşündeler.
Bakanlık, güvenlik görevi sırasında hava desteği sağlamaya da devam edeceğini bildirdi.