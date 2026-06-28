ABD ordusu Hürmüz Boğazı gerilimi sonrası İran hedeflerini vurdu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), Amerikan operasyonuna misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn topraklarında yer alan ABD altyapı tesislerine füze ve insansız hava araçları fırlattı. Devlet medyasında yer alan resmi açıklama, ateşkesin ihlal edilmesinin iki ülke arasındaki anlaşmaya aykırı olduğunu vurguladı.

IRGC, yaşanan askeri sürtüşmenin diplomatik süreci tamamen durdurabileceği uyarısında bulundu.

Tahran yönetimi, Amerikan kuvvetlerinin dün gece ve bugün erken saatlerde gerçekleştirdiği saldırılara karşılık ezici bir yanıt vereceğini ilan etti.

Hürmüz Boğazı üzerinde seyrüsefer güvenliği tartışılıyor

IRGC, Amerikan ordusunun İran kıyılarındaki beş karakola operasyon düzenlediğini doğruladı. İranlı yetkililer, askeri harekatın hatalı davranan gemilere müdahale gerekçesiyle gerçekleştiğini savundu.

Haziran ayının başlarında imzalanan mutabakat zaptı uyarınca İran, Hürmüz Boğazı bölgesindeki geçişleri ve navigasyonu kontrol etme yetkisine sahip olduğunu iddia ediyor. Askeri yetkililer, kuralları ihlal eden gemilere karşı bundan sonra çok daha sert önlemler alacaklarını duyurdu.

Hava operasyonlarının ardından açıklama yapan Trump, Tahran yönetiminin uzlaşıdan uzak kaldığını belirtti. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Trump, başarılı şekilde başlayan askeri operasyonun tamamlanabileceğini ifade etti. Trump, gerilimin bu boyutta tırmanması durumunda İslam Cumhuriyeti'nin varlığının sona ereceğini yazdı.

CENTCOM ise ticari gemilerin Hürmüz Boğazı rotasını kullanmaya devam ettiğini bildirdi.

Kuveyt ve Bahreyn hava savunma sistemlerini devreye aldı

Saldırıların ardından Kuveyt ve Bahreyn askeri birimlerinde alarm seviyesini en üst noktaya çıkardı. Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, resmi hesaplarından yaptıkları açıklamada düşman füze ve dronlarına karşı hava savunma sistemlerinin aktif olarak çalıştığını duyurdu. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise vatandaşlarına sakin kalma ve en yakın güvenli sığınaklara geçme çağrısında bulundu.

Pentagona bağlı CENTCOM unsurları, Hürmüz Boğazı koridorundaki ticari gemi trafiğinin güvenliğini sağlamak için devriye faaliyetlerini sürdürüyor.