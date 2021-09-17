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ABD ordusu Kabil'deki saldırıda sorumluluğu kabul etti

ABD ordusu, Afganistan'da Kabil Havalimanı'na düzenlenen bombalı saldırıdan sonra, bir araca insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 7'si çocuk 10 Afgan sivilin yanlışlıkla öldürdüğünü ve hedefini ıskaladıklarını kabul etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı McKenzie, ABD’nin Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti.

ABD, Kabil'de 29 Ağustos'ta bir aracı insansız silahlı hava aracıyla vurdu.

Saldırıda aynı aileden 7'si çocuk 9 kişi öldü.

ABD savunma Bakanlığı Pentogon, saldırıdan sonra sivil kayıplar olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.

ABD, Kabil Havalimanı saldırısına karşılık verdiABD, Kabil Havalimanı saldırısına karşılık verdiDünya

 

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