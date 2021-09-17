ABD ordusu Kabil'deki saldırıda sorumluluğu kabul etti
ABD ordusu, Afganistan'da Kabil Havalimanı'na düzenlenen bombalı saldırıdan sonra, bir araca insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 7'si çocuk 10 Afgan sivilin yanlışlıkla öldürdüğünü ve hedefini ıskaladıklarını kabul etti.
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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı McKenzie, ABD’nin Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti.
ABD, Kabil'de 29 Ağustos'ta bir aracı insansız silahlı hava aracıyla vurdu.
Saldırıda aynı aileden 7'si çocuk 9 kişi öldü.
ABD savunma Bakanlığı Pentogon, saldırıdan sonra sivil kayıplar olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.
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