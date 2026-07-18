ABD ordusundan İran'a yönelik yeni saldırı dalgası

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ABD, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "CENTCOM İran'a yönelik saldırıların 7. gecesinde yeni bir saldırı dalgası başlattı. Saldırılar, Başkomutan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatı doğrultusunda İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı sürdürmeyi amaçlamaktadır" denildi.

Arka arkaya patlama sesleri

İran merkezli Mehr Haber Ajansı’nın haberine göre İran’ın Buşehr kenti ile Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ve Sirik kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Kaynaklar, Sirik'teki Bamani bölgesinden en az üç patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Saldırılarda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.