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ABD ordusundan YPG/PKK'lı elebaşı için taziye mesajı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), terör örgütü YPG/PKK elebaşı "Ciyan Tolheldan Afrin kod adlı Salwa Yusuk" için taziye mesajı paylaştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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YPG/PKK'ya yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, 22 Temmuz'da, YPG/PKK'nın elebaşlarından sözde "Terörle Mücadele Birimi Komutanı Ciyan Tolheldan Afrin kod adlı Salwa Yusuk'un" öldürüldüğü yönünde paylaşımlar yapmıştı.

CENTCOM da Twitter hesabından terörist elebaşı için "başsağlığı mesajı" paylaştı.

Paylaşımda, "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı yakınlarında düzenlenen saldırıda 2 kadın savaşçı ile birlikte öldürüldü. 2017'den bu yana DEAŞ'a karşı mücadele veren kritik liderlerdendi. Bu 3 savaşçısının ailelerine, Kuzeydoğu Suriye'deki insanlara ve SDG ortaklarımıza başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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