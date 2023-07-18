ABD, Ortadoğu'ya daha fazla savaş uçağı gönderecek

Beyaz Saray, Mayıs'ta Biden yönetiminin bölgede bazı adımlar atacağını açıklamış ancak bu adımların ne olacağını belirtmemişti.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Sabrina Singh, gazetecilere yaptığı açıklamada "Pentagon, (ABD'nin) Hürmüz Boğazı ve çevresini gözlemlemek için (bölgedeki) varlığını ve kabiliyetini artırıyor" dedi.

Yeni gönderilecek jetlerin nerelere konuşlandırılacağı ve ne kadar süre bölgede kalacakları henüz belli değil.

ABD - İran gerginliği

ABD donanması bu ayın başında İran'ın Umman Körfezi'nde iki ticari tankeri alıkoymasını engellemek için müdahale etmişti.

2019'dan beri ABD ve İran arasında gerilim arttığı dönemlerde Basra Körfez'deki stratejik noktalarda gemilere saldırılar meydana geliyordu.

Dünyanın ham petrol ve petrol ürünlerinin yaklaşık beşte biri Basra Körfezi'nin okyanusa açıldığı İran ve Umman arasındaki Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.