ABD otomotiv pazarı zorluklara rağmen 2025'i artıda kapattı: Satışlar 16 milyona çıktı

ABD'de otomotiv pazarı, 2025 yılında zorlu koşullara rağmen sınırlı da olsa büyüme kaydetti. Yıl genelinde yeni otomobil satışları yaklaşık yüzde 2 artışla 16 milyon adet seviyesine ulaştı.

Analistler, tedarik zincirindeki aksamalar, öngörülemeyen gümrük tarifeleri ve 7.500 dolarlık elektrikli araç vergi kredisinin kaldırılmasına rağmen talebin direnç gösterdiğine dikkat çekti. Bazı tüketicilerin, olası düzenlemelerin fiyatları daha da artıracağı endişesiyle alımlarını öne çektiği belirtildi.

Bazı elektrikli araç projeleri iptal edildi

Geçen yıl talebin ana itici gücünü benzinli kamyonetler, SUV'lar ve hibrit araçlar oluşturdu. Elektrikli araç segmenti ise en dalgalı alan olarak öne çıktı. Elektrikli araçların perakende satışlar içindeki payı aralık ayında yüzde 6,6'ya gerilerken, bu oran önceki yıl yüzde 11,2 seviyesindeydi.

General Motors, Ford ve Stellantis 2025'te bazı elektrikli araç projelerini iptal ederken, Ford bu iptallerin 19,5 milyar dolarlık, GM ise 1,6 milyar dolarlık maliyet yarattığını açıkladı.

2026'da beklentiler farklı

2026 yılına ilişkin beklentiler ise farklılık gösteriyor. Cox Automotive satışların yüzde 2,4 azalacağını öngörürken, Edmunds satışların yatay ya da sınırlı bir düşüşle seyredeceğini tahmin ediyor. Analistler, faiz oranlarındaki olası düşüşlerin ve vadesi dolan kiralama sözleşmelerinin yılın ilerleyen dönemlerinde talebi destekleyebileceğini ifade ediyor.