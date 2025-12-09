ABD özel sektöründe istihdam yeniden artışa döndü

ABD'de özel sektör işverenleri, 22 Kasım 2025'te sona eren dört haftalık dönemde haftalık ortalama 4.750 kişiye yeni istihdam sağladı.

ADP'nin yayımladığı NER Pulse verilerine göre, özel sektör istihdamında önceki aylara kıyasla sınırlı bir toparlanma görüldü. Kasım ayında toplam istihdam 32 bin kişi azalmıştı. Buna ek olarak, 8 Kasım'da biten dört haftalık dönemde haftalık ortalama istihdamda 13.500 kişilik düşüş kaydedilmişti.

Raporda yer alan verilere göre NER Pulse, ABD işgücü piyasasındaki haftalık değişimleri dört haftalık hareketli ortalama yöntemiyle izliyor ve ay içinde üç kez öncü tahmin yayımlıyor. Çalışma, yüksek frekanslı veri setleri kullanılarak hazırlanırken mevsimsel etkilerden arındırılıyor ve iki haftalık gecikmeyle kamuoyuna sunuluyor.