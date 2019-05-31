ABD, Pakistanlı diplomatlara tanıdığı vergi muafiyetini kaldırdı

31 Mayıs 2019

Pakistan medyasının bildirdiğine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, akaryakıt, uçak bileti ve yiyecek gibi ürünlerde uygulanan vergi muafiyeti için gerekli olan indirim kartını Pakistanlı diplomatlardan 15 Mayıs'ta geri istedi.

Yaklaşık 20 Pakistanlı diplomatın kartlarını iade etmesi istenirken, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bu hakkın elçilik ve konsolosluk hizmetlerine yönelik Viyana Konvansiyonu'na dayanmadığı, sembolik bir hak olduğu için dost ülke diplomatlarına tanındığı ifade edildi.

ABD'li diplomatların da Pakistan'da vergi muafiyeti hakkına sahip olduğunu belirten bir Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, iki ülke yetkilileri arasında ABD'nin kararını değiştirmek için görüşmeler yapıldığını, bu sırada Pakistan'da vergi muafiyeti başvurusu yapan ABD'li diplomatların taleplerine görüşmeler sonlanana kadar cevap verilmeyeceğini ifade etti.

Geçen yıl da Washington'da görev yapan Pakistanlı diplomatların, ABD'li yetkililerden izin almadan şehrin 25 mil (yaklaşık 40 kilometre) dışına çıkmalarına yasak getirilmişti. Benzer yasak Pakistan'da da ABD'li diplomatlara uygulanmıştı.

Kaynak: AA