ABD Paris İklim Anlaşması’na yeniden dahil oldu



ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin iklim değişikliği konusuna önem vermeye devam edeceğininin altını çizerek, “Tüm ikili ve çok taraflı ilişkilerimizde iklim değişikliğini göz önüne alacağız” dedi.

Paris İklim Anlaşması’nın küresel bir eylem olarak eşsiz olduğunu söyleyen Blinken, ABD’nin anlaşmanın gerçekleştirilmesinde katkısı olduğunu hatırlattı. Blinken, “Anlaşmanın amacı hem kapsamlı hem de sade. Felateke yol açacak olan iklim değişikliğini önlemek ve şimdiden görülen etkileri karşısında önlemler almak” ifadelerini kullandı.