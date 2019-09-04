ABD, Pasifik'te Çin ve Rusya'yı yapay zekayla izliyor

04 Eylül 2019

ABD'nin Pasifik bölgesinde Çin ve Rusya başta olmak üzere diğer ülkelerin askeri hareketlerini yapay zeka ile izleyip anormallik ve tehditleri tespit etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Amerikan Defense-One haber sitesine konuşan ABD Pasifik Hava Kuvvetleri Entegrasyon Birimi Müdür Yardımcısı Yarbay Ryan Raber, Pearl Harbor'daki Pasifik Hava Kuvvetlerinin Pasifik Okyanusu üzerindeki uçuşlarının bir yıllık radar izlerinin yapay zeka programları ile haritalandırdığını açıkladı.

Yarbay Raber, bir yıla kadar geriye dönük uçuş rotalarına ilişkin veri toplandığında rotaların bir portresinin elde edilebildiğini belirterek, "Burada normal olanın ne olduğunu tespit ediyoruz. Daha sonra ise anormal olan veri noktalarını tespit ediyoruz. Anormal olan durum nedir bunu buluyoruz. Daha sonra bu anormal durumun bizim için ne anlam ifade ettiğini tespit etmeye çalışıyoruz. Bu, bir şeyler peşinde olan bir hasmın hava aracı mı? Sadece rotasından ayrılmış bir uçak mı? Bu spesifik veri neyin nesidir?" ifadelerini kullandı.

Yarbaya göre, yapay zeka sayesinde günler alabilecek bir süreç aslında dakikalara sığdırılmış oluyor.

Bu sürecin özellikle hangi ülkeyi hedef aldığı veya hangi ülkeden söz konusu olabilecek tehditleri önlemek üzere kurgulandığı bilgisini paylaşmayan Raber, Çin ve Rusya’nın son zamanlarda Pasifik bölgesinde etkinliklerini artırdığına dikkati çekti.

Raber, "Şayet birileri bize saldıracak olursa, bu olmadan önce durmamız gereken en iyi yerde olmak ve olacakları durdurmaya yönelik tüm kabiliyetleri kullanmak için karar döngüsü konusunda onların önünde olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD’nin aynı zamanda yapay zeka ile uzun süredir gözlenen anormal durumların analizlerini de derleyen bir sistem geliştirmeye çalıştığını aktaran Raber, böylece eski ve gerçek zamanlı verileri karşılaştıran yapay zeka yüklü sistemlerin tahmin, hesaplama ve harekat konusunda da öneriler oluşturmasını hedeflediklerini kaydetti.

Pentagon yapay zeka çabalarına hız verdi

Diğer taraftan Pentagon, geçen hafta Müşterek Yapay Zeka Merkezi kurdu.

Bu merkezin, operasyon ve istihbarat senkronizasyonu sağlamak, tüm komutanlıklarda ve tüm alanlarda komuta ve kontrol mekanizmalarına hız kazandırmak amacıyla kurulduğu belirtiliyor.

Pentagon'un yapay zeka ile tüm savaş alanını sanal bir ortama aktararak, vurulacak hedefler, bu hedefleri vuracak en iyi silah ve bu silahın en iyi konumlanma şekline kadar birçok faktörü belirleme kapasitesine erişmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

Bakanlık, 2019 savunma bütçesinde Müşterek Yapay Zeka Merkezi için 93 milyon dolar bütçe talebinde bulunmuşken, 2020 bütçesinde 268 milyon dolar talep ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı, bir süredir yapay zeka konusuna odaklanmış durumdaydı ancak sahada yapay zekanın nasıl kullanıldığı pek bilinmiyordu.

Kaynak: AA