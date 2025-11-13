ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti!

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol piyasalarındaki son gelişmeler ışığında 2025 ve 2026 yıllarına yönelik petrol fiyatı tahminlerini güncelledi. Kurumun "Kasım 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda Brent ve WTI için ortalama fiyat öngörüleri yukarı yönlü revize edildi.

Rapora göre, Brent türü ham petrolün bu yıl ortalama varil fiyatının 68,76 dolar olacağı tahmin ediliyor. Önceki projeksiyonda bu rakam 68,64 dolar seviyesindeydi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol için ise ortalama fiyat beklentisi 65,15 dolar olarak güncellendi; geçen ayki tahmin 65 dolar düzeyindeydi.

EIA, 2026 yılı için yaptığı tahminde Brent petrolün ortalama varil fiyatını 54,92 dolar, WTI'ın ise 51,26 dolar olacağını öngörüyor. Bir önceki raporda bu rakamlar sırasıyla 52,16 dolar ve 48,50 dolar olarak açıklanmıştı.

Revizyonun nedenleri: Çin alımları ve Rusya yaptırımları

Kurum, fiyat tahminlerindeki artışta Çin'in stratejik petrol rezervlerini güçlendirmek amacıyla sürdürdüğü yüksek hacimli alımların ve Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların üretimde yaratabileceği sınırlayıcı etkinin belirleyici olduğunu ifade etti.

EIA'ya göre Çin, ocak-eylül döneminde stratejik stoklarına günde ortalama 800 bin varil petrol ekledi. Alımların 2026'da da süreceği ancak bu yıla kıyasla daha ılımlı ilerleyeceği tahmin ediliyor.

Raporda ayrıca, Rusya'ya yönelik yaptırımların 2026'nın ilk çeyreğinde ülkenin günlük ham petrol üretimini 100 bin varil azaltabileceği değerlendirmesi yer aldı. Yaptırımların daha sert etkiler yaratması durumunda düşüşün öngörülenden fazla olabileceği, bunun da fiyatları yukarı itebileceği ifade edildi.

ABD'de petrol üretimi artıyor

ABD'nin günlük ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 590 bin varil seviyesine ulaşması bekleniyor. Bir önceki tahminde bu rakam 13 milyon 530 bin varil olarak açıklanmıştı. Üretimin 2026'da günlük ortalama 13 milyon 580 bin varil olacağı öngörülüyor.

Küresel ölçekte ise 2025 yılında petrol arzının günlük 105 milyon 980 bin varil, tüketimin ise 104 milyon 140 bin varil olacağı tahmin ediliyor. 2026'da arzın 107 milyon 370 bin varile, tüketimin ise 105 milyon 200 bin varile yükselmesi bekleniyor.