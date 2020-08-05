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ABD piyasaları açılış öncesinde yukarı yönlü

ABD'de piyasalar, kurumsal kazanç ve ekonomik veriler beklenirken açılış öncesinde yükseldi.

ABD piyasaları açılış öncesinde yukarı yönlü
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ABD hisse senedi piyasaları gün içinde açıklanacak olan ticaret dengesi ve satın alma yöneticileri endeksi verileri beklenirken,Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in COVID-19 rahatlatma paketi üzerinde haftanın sonuna kadar anlaşılacağını söylemesinin de etkisiyle açılış öncesi işlemlerde yukarı yönlü hareket ediyor.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
- Dow Jones yüzde 0,44
- Nasdaq yüzde 0,46 ve
- S&p yüzde 0,37 yükseldi.

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