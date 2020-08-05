ABD piyasaları açılış öncesinde yukarı yönlü
ABD'de piyasalar, kurumsal kazanç ve ekonomik veriler beklenirken açılış öncesinde yükseldi.
ABD hisse senedi piyasaları gün içinde açıklanacak olan ticaret dengesi ve satın alma yöneticileri endeksi verileri beklenirken,Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in COVID-19 rahatlatma paketi üzerinde haftanın sonuna kadar anlaşılacağını söylemesinin de etkisiyle açılış öncesi işlemlerde yukarı yönlü hareket ediyor.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
- Dow Jones yüzde 0,44
- Nasdaq yüzde 0,46 ve
- S&p yüzde 0,37 yükseldi.