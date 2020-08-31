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ABD piyasaları karışık seyirle açıldı

ABD hisse senedi piyasaları haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

ABD piyasaları karışık seyirle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,33 kayıpla 28.558,31 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 düşüşle 3.505,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kazançla 11.733,31 puandan işlem görmeye başladı.

Analistler, piyasaların yeni haftada ağustos ayına ilişkin ISM imalat endeksi ile istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemini takip edeceğini söylüyorlar

Kaynak: AA

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