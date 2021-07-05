ABD-Rusya siber gerilimi yükseliyor

Deniz KILINÇ

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cenevre’de bir araya gelmesinden haftalar sonra arkası arkasına gelen siber saldırılardan Rus merkezli bir örgütün sorumlu olduğu iddiaları iki ülke ilişkilerinde siber güvenliği bir kez daha öne çıkarıyor. Geçen günlerde Miami merkezli bir bilgi işlem sağlayıcısı olan Kaseya’ya yapılan siber saldırı, binin üzerinde işletmenin operasyonunu etkilerken, İsveç’te ise Swedish Coop isimli süpermarket zincirinin 800 mağazasının kapanmasına yol açtı. Öte yandan saldırının arkasında bulunan örgütün sıkça kullandığı bir dark web sitesinde yapılan paylaşımda saldırganların veriler karşılığında yüksek miktarda fidye istediği belirtildi.

“Rusya suçluysa karşılık veririz”

Siber güvenlik firması Huntress Labs, saldırıdan Rus merkezli fidye yazılım örgütü REvil’in sorumlu olduğunu tahmin ediyor. Olayın araştırıldığını belirten Biden’ın saldırının ardında Rusya’nın olduğunun doğrulanması durumunda Washington’un karşılık vereceği açıklaması da iki ülke arasında yeniden soğuk rüzgarların habercisi niteliğinde. Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, Putin’le Cenevre’deki görüşmeye atıfta bulunarak, “Putin’e saldırıların Rusya kaynaklı veya Rusya’nın bilgisi dahilinde olduğunun bulunması durumunda karşılık vereceğimizi söyledim” dedi. Öte yandan Rusya Büyükelçiliği ise son saldırı sahil 2019-2021 arasında ABD’de gerçekleştirilen tüm siber saldırıları reddediyor.

70 milyon dolar fidye istediler

ABD ve Rusya gerilimini artıran söz konusu saldırı sonrası, REvil’in sıkça kullandığı bilinen bir web sitesi üzerinden saldırganlar rehin aldıkları verilerin kurtarılabilmesi için 70 milyon dolar talep ettiklerini duyurdu. Siber güvenlik firması Recorded Future'dan Allan Liska, bilgisayar korsanlarının 70 milyon dolarlık talebini durumdan en iyi şekilde yararlanma çabası olarak niteledi. Liska, örgütün karmaşık bir yapısı olduğunu ve korsalar adına kimin konuştuğunun belirlenmesinin genelde zor olduğunu belirtirken, yine de söz konusu fidye talebinin REvil’in ana liderlerinden geldiğinden “neredeyse emin” olduğunu söyledi.

Küresel siber suçların maliyeti 1 trilyon doların üzerinde

İngiltere merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nin (CSIS) siber güvenlik şirketi McAfee ortaklığıyla hazırladığı bir rapor, siber suçların küresel ekonomiye maliyetinin 2020’de 1 trilyon doları aştığını ortaya koyuyor. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) göre 2006-2020 yılları arasında en çok siber saldırı 156 ile ABD’de gerçekleşirken, küresel risk algısı anketinde ise siber güvenlik yüzde 39 ile dördüncü sırada yer alıyor.