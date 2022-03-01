ABD: Rusya, Ukrayna’da hava üstünlüğünü sağlayamadı

Rusya'nın Ukrayna'yla saldırıları devam ederken ABD tarafı savaşa ilişkin açıklama yaptı. Üst düzey ABD’li bir yetkili basına verdiği demeçte, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında bu sabah itibariyle 400’den fazla füze fırlattığını ifade etti.

Yetkili, Ukrayna’nın hala sağlam ve kullanılabilir hava savunma sistemleri olduğunu aktararak, Rusya'nın Ukrayna’da henüz hava üstünlüğünü sağlayamadığını fakat bazı bölgelerde kontrolün çoğunun Rusya’da olduğunu açıkladı.