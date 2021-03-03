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ABD, Rusya’ya savunma sanayi ihracatını durdurdu

ABD, Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara ek olarak, ülkeye savunma sanayi ihracatını durdurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Alexei Navalny’nin zehirlenmesi  hususunda Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara bir yenisini daha  ekleyerek, ABD’den Rusya’ya savunma sanayisine yapılan ihracatı  durdurma kararı aldığını açıkladı.

Rus muhalif lider Alexei Navalny zehirlenmesinin ardından Almanya’da hastaneye kaldırılmış, tedavisi tamamlanınca Rusya’ya  döndüğünde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yaşanan olayın ardından Rusya’ya karşı ABD, 7 üst düzey Rus yetkiliye ve 14 firmaya yaptırım  uygulama kararı almıştı. İlk kararın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı  tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Rusya’ya yönelik bir dizi yeni  bir yaptırım kararı aldığı kaydedildi. Yeni yaptırımların Rusya ile  savunma sanayisini hedef aldığını belirten Bakanlık, ABD’den Rusya’ya  savunma sanayisinde ihracatın durdurma kararı aldığını ifade etti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yeni yaptırımların en az 12 ay  yürürlükte kalacağı da bildirildi. 

Uzay sektörü yaptırımlardan muaf 

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yaptığı açıklamada, belirli  sektörlerin önümüzdeki 6 ay boyunca yeni yaptırımlardan muaf  tutulacağını kaydetti. Blinken, "Ticari uzay işbirliğini destekleyen  ihracat, ancak 6 aylık bir geçiş döneminin ardından kısıtlanacak"  ifadelerini kullandı. ABD hükümetinin uzay işbirliğini desteklemek  adına bazı istisnalar yapılacağını aktaran Bakan Blinken, bu  istisnaların ne kadar süreceği konusundaki soruları cevapsız bıraktı.

ABD’nin Rusya’ya yeni yaptırımlarının etkileyeceği tek alan  savunma sanayisi değil. Acil insani yardımlar dışında Rusya ile ilgili  dış yardım yasaları kapsamındaki tüm programlarını durdurmasının yanı  sıra ABD, herhangi bir devlet dairesi tarafından Rusya’ya herhangi bir  kredi veya mali yardım sağlamayı da yasakladı. 

AB’den üst düzey Rus yetkililere yaptırım 

Avrupa Birliği de (AB) Rusya’ya yaptırım kararı almıştı. AB, Başsavcı İgor Krasnov, Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) Başkanı Aleksandr
Kalaşnikov ve Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) Başkanı Viktor Zolotov olmak üzere 4 kişiye yaptırım uyguladığını duyurmuş, "Kabul edilen yaptırım kararı, AB’ye seyahat yasağını ve bireylerin  varlıklarının dondurulmasını içeriyor. Ayrıca AB’deki birey ve  şirketlerin listedeki kişilere fon sağlaması yasaklanıyor" denilmişti.