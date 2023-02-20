ABD, Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Biden yönetimi, Rusya'ya yönelik yeni ihracat kontrolleri ve yaptırımlar uygulamayı planlıyor.

Yeni yaptırımlar Rusya'nın savunma ve enerji sektörleri ile finansal kuruluşlarını hedef alacak. Ayrıca çok sayıda Rus iş insanı ve siyasetçi de yaptırım kapsamına dahil edilecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, yeni yaptırım paketi konusundaki soruları yanıtlamadı.

Bloomberg News, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya İHA ve diğer askeri ekipmanlar, teknoloji sağlayan İran şirketlerinin yeni yaptırım paketine dahil edilmesini önerdiğini de belirtti.