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ABD, S. Arabistan ve BAE’ye silah satışını askıya aldı

ABD birçok ülkeye yapılan silah satışını gözden geçirmek üzere geçici süreliğine askıya aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, aralarında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’ın da olduğu, birçok ülkeye yapılan silah satışını gözden geçirmek üzere geçici süreliğine askıya aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Biden  yönetiminin "rutin" gözden geçirme için ABD’nin bazı ülkelere yaptığı  dış silah satışlarını duraklattığını doğruladı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Bakanlık, gelen yönetime inceleme  fırsatı vermek için ABD Dış Askeri Satışlar ve Doğrudan Ticari Satışlar kapsamında bekleyen ABD savunma transferlerinin ve  satışlarının uygulanmasını geçici olarak duraklatıyor" dedi.

Yetkili, yapılacak olan incelemenin daha güçlü ve yetenekli,  birlikte çalışılabilir ortaklıklar oluşturmak amacı ile yapılan rutin  bir idari eylem olduğunu belirtti.

Askıya alınan anlaşmalar BAE ve Suudi Arabistan’ı etkileyebilir

Hangi silah satışlarının askıya alındığı konusunda net bilgi  paylaşılmazken, askıya alınan anlaşmalar arasında Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapılan F35 savaş uçağı satışı ve Suudi Arabistan’a yapılan mühimmat satış sözleşmelerinin yer aldığı öne  sürüldü.

Trump, görevdeki son saatlerinde BAE’ye F35 savaş uçağı satışına  onay vermişti

 Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’ta Başkan Joe Biden’ın  görevi devralmasından 1 saat önce BAE’ye 50 adet F35 savaş uçağı ve 18  adete kadar silahlı insansız hava aracı (SİHA) satışına onay veren bir  anlaşmayı imzaladığı öne sürülmüştü. Biden’ın ise BAE ile yapılan bu  anlaşmayı gözden geçireceği belirtilmişti.