ABD Sağlık Bakanlığı'nın, DOGE'nin bilgilerine erişimine izin verdiği iddiası

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nın (HHS), Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) vatandaşların gelir bilgilerini içeren çocuk nafakası veri tabanına erişim izni verdiği öne sürüldü.

HHS’ten isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Washington Post’a yaptığı açıklamada, çocuk nafakası bilgilerini barındıran hükümet veri tabanını yöneten Çocuk ve Aileler İdaresi’nin (ACF), DOGE'nin "verimlilik girişimlerini" desteklediğini belirtti. Yetkili, DOGE'nin yalnızca "okuma erişimi" talep ettiğini ve bu erişim sağlanmadan önce gerekli eğitimlerden geçmeleri gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, bazı HHS yetkilileri ACF sisteminde dolandırıcılığı önlemek için mevcut güvenlik önlemlerinin yeterli olduğunu savundu. ACF tarafından yönetilen çocuk nafakası veri tabanı, ülkedeki neredeyse tüm çalışanların gelir bilgilerini içeriyor.

DOGE'nin hassas verilere erişimi tartışma yarattı

DOGE'nin, ABD Gelir İdaresi’nin (IRS) hassas vergi mükellefi bilgilerine erişmeye çalıştığı iddiaları daha önce gündeme gelmişti. Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı’nın DOGE’ye "ödeme sistemi verilerine erişim yetkisi" verdiği gerekçesiyle Hizmet Çalışanları Uluslararası Sendikası (SEIU), Emekli Amerikalılar Birliği (ARA) ve Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE) tarafından dava edildiği biliniyor.

Hazine Bakanlığı ise DOGE çalışanlarının ödeme sistemi verilerine yalnızca okuma erişimi olacağını açıklamıştı. Ancak, Senato İstihbarat Komitesi’ndeki Demokrat senatörler, DOGE'nin hassas verilere ve gizli bilgilere erişim yetkisi almasına tepki göstermeye devam ediyor.