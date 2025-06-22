ABD saldırısı sonrası Almanya Başbakanı Merz'den İran'a çağrı

ABD’nin İran’ın üç nükleer tesisine yönelik saldırılarının ardından Avrupa’dan "diyalog" çağrıları gelmeye devam ediyor.

Almanya Federal Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius yaptığı yazılı açıklamada, İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar sonrası Federal Güvenlik Konseyi’nin bu sabah erken saatlerde toplandığını bildirdi.

Hükümet Sözcüsü Kornelius açıklamasında, "Başbakanlık ve Güvenlik Kabinesi gün içinde atılacak adımlar konusunda AB ve ABD'deki ortaklarıyla yakın bir koordinasyon içinde olacak" ifadelerini kullandı.

Sözcü Stefan Kornelius, "Başbakan Friedrich Merz, İran'a ABD ve İsrail ile derhal müzakerelere başlaması ve soruna diplomatik bir çözüm bulması çağrısını yineledi" dedi.