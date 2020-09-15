ABD sanayi üretimi ağustosta yüzde 0,4 arttı
ABD'nin sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda değişim yüzde 7,7 oldu.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı ağustos ayına ait sanayi üretimi verilerine göre, ABD'nin sanayi üretimi ağustos ayında aylık yüzde 0,4 artarken, yıllık yüzde 7,7 düştü.
Fed verilerine göre, imalat üretimi ağustosta aylık yüzde 1 arttı ancak yıllık bazda düşüş yüzde 6,9 oldu. Madencilik üretimi aylık yüzde 2,5 ve yıllık yüzde 17,9 azaldı.
Diğer yandan kapasite kullanımı aylık yüzde 0,3 artışla yüzde 71,4'e yükseldi.