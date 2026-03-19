ABD Savunma Bakanı Hegseth: Kötü adamları öldürmek için para gerekiyor

ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının maliyeti giderek artarken, Pentagon’un gündemindeki dev bütçe talebi dikkat çekti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran savaşı için konuşulan 200 milyar dolarlık bütçe planının kesin olmadığını ve süreç içinde değişebileceğini söyledi.

200 milyar dolarlık talep masada

Hegseth, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Pentagon’un bu büyüklükte bir bütçe talebinin değişebileceğini ifade etti.

“Kötü adamları öldürmek için para gerekiyor” diyen Hegseth, Kongre ile temas halinde olduklarını ve gerekli finansmanın sağlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Savaşın faturası hızla artıyor

ABD’nin 28 Şubat’ta başlattığı İran operasyonlarının maliyeti şimdiden ciddi seviyelere ulaştı.

Kevin Hassett tarafından yapılan açıklamaya göre, savaşın bugüne kadarki maliyeti yaklaşık 12 milyar dolar oldu.