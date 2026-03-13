ABD Savunma Bakanı'ndan Mücteba Hamaney açıklaması: Yaralı veya sakat olabilir

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ile ABD arasındaki çatışmaların 14’üncü gününde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hegseth, İran’ın yeni sözde lideri olarak gösterilen Mücteba Hamaney’in yaralı olabileceğini ve durumunun ciddi olabileceğini iddia etti.

Hegseth, Mücteba Hamaney’in dün yaptığı açıklamanın yalnızca yazılı olarak yayımlandığını belirterek bunun dikkat çekici olduğunu söyledi. İran’da çok sayıda kamera ve ses kayıt sistemi bulunduğunu hatırlatan Hegseth, buna rağmen görüntülü ya da sesli bir açıklama yapılmamasının soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.

"Mücteba Hamaney yaralı veya sakat olabilir"

ABD’li bakan açıklamasında, “Yeni sözde, pek de yüce olmayan liderin (Mücteba Hamaney) yaralı ve muhtemelen sakat olduğunu biliyoruz. Dün bir açıklama yaptı, ancak ne ses ne de video vardı. Sadece yazılı bir açıklamaydı. İran'ın bolca kamerası ve ses kayıt cihazı var. Peki neden sadece yazılı bir açıklama? Sanırım nedenini biliyorsunuz" dedi.

"Yer altına kaçtılar, pısıyorlar"

İran yönetiminde ciddi bir karmaşa yaşandığını savunan Hegseth, ülkeyi kimin yönettiğinin dahi belirsiz olabileceğini öne sürdü. Hegseth, “Korkuyor. Yaralı. Kaçıyor ve meşruiyeti yok. Onlar için tam bir karmaşa. Kim yönetiyor? İran bunu bile bilmiyor olabilir. Yer altına kaçtılar, pısıyorlar. Fareler böyle yapar.” ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı ayrıca İran’a yönelik askeri operasyonların süreceğini belirterek, gün içinde İran hava sahasına şimdiye kadarki en yüksek düzeyde saldırıların gerçekleştirileceğini söyledi.