ABD Savunma Bakanlığı: Orta Doğu’ya ilave askeri güç konuşlandırılacak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Doğu'daki Amerikan kuvvetlerinin güvenliği ve bölgedeki gerginliğin azaltılması adına ilave askeri güçlerin konuşlandırılacağını açıkladı. Pentagon’un yazılı açıklamasına göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in savunması ve diplomasi yoluyla bölgedeki tansiyonun düşürülmesi amacıyla, balistik füze savunma gemileri, savaş uçakları, tanker uçakları ve B-52 uzun menzilli bombardıman uçaklarının bölgeye gönderilmesi talimatını verdi.

Pentagon açıklamasında, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'dan ayrılmaya hazırlandığı hatırlatılırken, gönderilecek ek kuvvetlerin önümüzdeki aylarda bölgeye ulaşmasının planlandığı belirtildi. Bu hamlenin ABD'nin küresel savunma esnekliğini ve gelişen tehditlere yanıt verme kabiliyetini gösterdiği vurgulandı.

ABD Savunma Bakanı Austin, İran'ın veya bölgedeki vekil güçlerin Amerikan personeline veya çıkarlarına yönelik olası tehditlerine karşı ABD’nin her türlü önlemi alacağını belirtti. Washington yönetimi, bu kararın Orta Doğu’daki müttefiklerinin güvenliğine olan desteğini ve bölgedeki istikrarı sağlama taahhüdünü yansıttığını kaydetti.