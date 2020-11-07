ABD seçimini yaptı: Yeni Başkan Joe Biden

07 Kasım 2020

ABD'de 3 Kasım Salı günü başlayan 59. başkanlık seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan Donald Trump'a karşı delege sayısında üstünlük sağlayan Demokratların adayı Joe Biden kazandı.

Bazı eyaletlerde oy sayımının devam etmesine rağmen Biden, 284 delegeye ulaşarak ABD'nin 46. başkanı seçildi. Trump ise 214 delegede kaldı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı.

Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken bu sabah Pennsylvania'daki sayımlar tamamlandı.

AP'nin verilerine göre Biden oyların yüzde 49,7'sini alarak eyaletteki 20 delegeyi hanesine yazdırdı.

Böylece, 264 olan delege sayısını 284'e çıkaran Biden, ABD'nin seçilmiş başkanı oldu.

Georgia, Nevada ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde iken Trump'ın bu üç eyaleti kazanması dahi artık başkanlık yarışına etki etmeyecek.