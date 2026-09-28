ABD seçimleri ne zaman? ABD ara seçim tarihi...

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Amerika seçime hazırlanıyor. Kongre seçimlerinin yanı sıra bazı eyaletlerde valilik ve yerel yönetim seçimleri de gerçekleştirilecek. Günler ilerledikçe "ABD seçimleri ne zaman" sorusu tırmanıyor.

Amerikan ara seçimi ne zaman yapılacak?

Amerika Birleşik Devletleri bir sonraki ara seçimleri 3 Kasım 2026 Salı tarihinde gerçekleştirecek.

ABD yasalarına göre bu seçimler, her 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinin tam ortasına denk gelecek şekilde, kasım ayının ilk pazartesisini takip eden ilk salı günü düzenleniyor.