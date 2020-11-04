ABD seçimleri son durum: Kritik bir eyaleti daha Trump kazandı

04 Kasım 2020

ABD'de başkanlık seçimleri heyacanlı anlara sahne oluyor. TSİ 09:30 itibariyle Joe Biden 224, Donald Trump ise 213 delegeyi garantilemiş durumda. Son olarak, adaylar açısından kritik önem taşıyan Texas eyaletini Donald Trump kazandı. ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki çekişme üç eyalete kadar düşmüş durumda. Ülkeyi dört yıl yönetecek başkan; Wisconsin, Pensilvanya ve Michigan'daki sonuçlara göre belli olacak...

Sandıklar kapandı; ilk açıklama Biden'dan geldi

Sandıkların kapanmasının ardından kameralar karşısına ilk geçen isim Demokratların adayı Joe Biden oldu. Biden, "Kimin kazandığını sadece ABD halkı söyleyebilir, iyimserim" ifadelerini kullandı. Oy sayısında önde olan Biden, "Sonuçları almamız yarın sabahı bulabilir" dedi.



Trump ise Biden'ın açıklama yaptığı dakikalar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD saatiyle akşam saatlerinde kameralar karşısına geçeceğini duyurdu. Trump'ın paylaşımdaki büyük zafer (big win) ifadesi dikkat çekerken "Seçimin çalınmasına izin vermeyiz" mesajını paylaştı.

İlk sonuçlar gelmeye başladı

Kritik eyalet Florida'da Trump kazandı



ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Florida eyaletini, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump kazandı. ABD Başkanı Trump, Florida eyaletindeki oyların yaklaşık yüzde 51,3'ünü aldı.



Halen oy sayımının devam ettiği eyalette toplam oyların yüzde 96'sı sayılırken, yüzde 51,3 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 47,8 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak eyaletteki seçimleri kazandı.



Bu sonuçla Biden'ı geride bırakan Trump, eyaletteki 29 delegeyi hanesine yazdırarak 174 delegeye ulaştı. Biden ise halen 223 delegede kaldı. ABD'de başkanlık yarışında Iowa ve Idaho'yu Trump, Hawaii'yi Biden kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Iowa ve Idaho eyaletlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Hawaii adalarını ise Demokrat Joe Biden kazandı. Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, ABD Başkanı Trump, Iowa ve Idaho eyaletlerinde rakibi Biden'i yendi.



Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde de bu iki eyalette rakibi Hillary Clinton'ı mağlup etmişti. Diğer taraftan Hawaii adalarında ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazandı. Hawaii adalarını 2016 yılında da Demokrat aday Hillary Clinton kazanmıştı. Trump, Iowa'da 6 ve Idaho'da 4 delege kazanırken, Biden ise Hawaii'de 4 delegeyi hanesine yazdırmış oldu. ABD'deki başkanlık seçimlerinde Trump 103, Biden 122 delegeye ulaştı ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 103, Demokrat aday Joe Biden 122 delegeye ulaştı. Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da 7, Tennessee'de 11, Alabama'da 9, Mississippi'de 6, West Virginia'da 5, Kentucky'de 8, Tennessee ve Indiana'da 11'er, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Wyoming ve Nebraska'da 3'er, Louisiana'da 8, Arkansas'ta 6 delegeyi hanesine yazdırdı. Öte yandan Demokrat aday Biden, Vermont'ta 3, Illinois'te 20, Virginia'da 13, New Jersey'de 14, Delaware'de 3, Massachusetts'te 11, Maryland'da 10, New York'ta 29, Colorado'da 9, Connecticut'ta 7, Washington DC'de de 3 delege aldı. Böylece Trump toplam 103 delegeye ulaşırken, rakibi Biden 122 delege kazandı. ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

Washington'ı Biden, Utah'ı Trump kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Washington eyaletinde Demokrat aday Joe Biden, Utah eyaletinde ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı. Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Biden Washington'da ABD Başkanı Trump'ı geride bıraktı.



Biden, Washington'da 12 delege kazandı. Trump ise Utah eyaletini alarak 6 delegeyi hanesine yazdırdı.



ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

Biden, Rhode Island, Oregon, New Mexico ve New Hampshire'ı kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, Rhode Island, Oregon, New Mexico ve New Hampshire eyaletlerini kazandı. Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Biden söz konusu eyaletlerde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı. Bu sonuçla Biden, New Hampshire ve Rhode Island'da 4'er, New Mexico'da 5 ve Oregon'da 7 delegeyi hanesine yazdırdı. Missouri ve Kansas'ta zafer Trump'ın ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, Kansas ve Missouri eyaletlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Trump Kansas ve Missouri eyaletlerinde rakibi Demokrat Joe Biden'ı geride bıraktı. Trump, Kansas'ta 6, Missouri'de 10 delege kazandı. Florida, Georgia ve Güney Carolina'da ilk sonuçlar

Florida, Georgia ve Güney Carolina eyaletlerinden resmi olmayan ilk sonuçlar geldi.

Fox News'in haberine göre, oyların yüzde 56'sının sayıldığı Florida ve yüzde 4'ünün sayıldığı Georgia'da Demokrat aday Joe Biden; oyların yüzde 1'inin sayıldığı Güney Carolina'da ise ABD Başkanı Donald Trump seçim yarışını önde götürüyor.

Florida eyaletinde Biden oyların yüzde 50,6'sını, Trump ise yüzde 48,7'sini alırken, Georgia'da Biden'ın oy oranı yüzde 53,4, Trump'ınki ise yüzde 45,5 görünüyor.

ABD Başkanı Trump'ın Güney Carolina'da yüzde 72,6 oy oranına ulaşırken, bu eyalette Biden'ın oy oranı yüzde 25,8'te kaldı.

Trump West Virginia ve Kentucky'i, Biden Virginia ve Vermont'ı kazandı

Demokrat Joe Biden Virginia ve Vermont'ı, Cumhuriyetçi Donald Trump ise West Virginia ve Kentucky'i eyaletlerini kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Kentucky'deki oyların yüzde 53,7'sini elde etti.

Halen oy sayımının devam ettiği eyalette yüzde 53,7 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 44,8 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak seçimleri kazandı.

Vermont'ta ise yüzde 62,7 oy oranına ulaşan Biden, yüzde 37,3 oy oranında kalan Trump'ı geride bırakarak eyalette ipi göğüsleyen isim oldu.

Bu sonuçla Trump, Kentucky'de 8 delegeyi, Biden ise Vermont'ta 3 delegeyi hanesine yazdırdı.

Trump, 2016 yılında da West Virginia eyaletinde rakibi Hillary Clinton'ı yenmişti. West Virginia'yı kazanan son Demokrat 1996'da Bill Clinton olmuştu.

Virginia eyaletinde ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazandı. 2016 yılında da Virginia'da Demokrat aday Hillary Clinton kazanmıştı.

Trump, West Virginia'da 5 delege kazanırken, Biden ise Virginia'da 13 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

Biden: Konuşulacak bir şey olursa konuşurum

Demokratların adayı Joe Biden seçim sonuçlarına ilişkin net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Biden, halen çok şeyin yaşandığını belirterek, "Bu akşam konuşulacak bir şey olursa, konuşurum. Eğer olmazsa, oylar sayılana kadar beklerim" dedi.

Trump: Tüm ülkede çok iyi görünüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, seçim esnasında kameraların karşısına geçti.

Trump, "Kazanmak kolay. Benim içim kaybetmek ise hiç kolay değil" dedi. Trump ayrıca seçim sonuçlarının kesinleşmemesi halinde ulusa seslenebileceğini aktardı.

Öte yandan Trump sandıkların kapanmasının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm ülkede çok iyi görünüyoruz. Teşekkürler." mesajını paylaştı.

Trump Washington'da, Biden Delaware'de izleyecek

Cumhuriyetçi Aday Donald Trump gününün çoğunu Washington'da geçiriyor, Demokrat Aday Biden ise Pennsylvania mitinginin ardından seçim sonuçlarını izlemek üzere Delaware eyaletine geçecek.

Trump, Beyaz Saray'da seçim sonuçlarını takip edecek. Kazanması durumunda Trump'ın hitabını ve kutlamasını Beyaz Saray'da yapması bekleniyor.

Öte yandan, Demokrat aday Joe Biden bugün son kez seçimler için en kritik eyaletlerden Pennsylvania'da miting düzenledi. Ardından seçim sonuçlarını takip edeceği Delaware eyaletine geçecek olan Biden, seçimlerden zaferle çıkması durumunda konuşmasını da burada yapacak.

Beyaz Saray'da olağanüstü önlemler

Seçimlerin ardından ortaya çıkabilecek sokak olayları nedeniyle başkent Washington DC'de ve Beyaz Saray çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Beyaz Saray çevresindeki birçok cadde ve sokağın yanı sıra Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Park ve arkasındaki Ellipse Park giriş çıkışa kapatıldı. Ayrıca Beyaz Saray'ın çevresindeki tüm binaların ve sokakların etrafına yüksek demir çitler konuldu.

ABD'de "erken oy" sayısı 100 milyonu aştı

İç Güvenlik Bakanlığı'ndan seçim güvencesi

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, 2016 seçiminde sıkça gündeme gelen yabancı unsurların ABD seçimlerine tehdit oluşturduğuna dair bir kanıt olmadığını söyledi.

Wolf, Amerikalıların bu seçim sürecinde yabancı ülkelerin seçime müdahalesi konusunda endişelerinin yersiz olduğunu belirterek, “Bu seçimlerde herhangi bir adayın oyları manipüle etmeyi başardığına dair kanıt yok” ifadelerini kullandı.

Wolf, seçim sonuçlarının alınması dahil sürecin uzun sürebileceği uyarısında bulunarak bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Salıncak eyaletler

Adayların başkan seçilebilmesi için her eyaletin belirli sayıda temsilciye sahip olduğu Seçiciler Kurulu'nda 270 oy alması gerekiyor.

Trump ülke genelinde daha az oy alsa bile iki adayın birbirine çok yakın olduğu salıncak eyaletleri kazanırsa tekrar başkan seçilebilir.

Trump 2016 yılında yaklaşık 3 milyon daha az oy almasına rağmen bazı salıncak eyaletlerde zafer kazandığı için rakibi Hillary Clinton'u mağlup etmeyi başarmıştı.

ABD'nin Doğu eyaletlerinde sandık başında oy verme işlemi TSİ 14.00'te başladı. Ancak en yakın izlenen eyaletlerdeki sonuçlar çarşamba günü TSİ 02.00-03.00'ten önce belli olmayacak. Sonuçların çok yakın çıkması halinde oy sayma işlemi birkaç güne uzayabilir.

Florida Üniversitesi verilerine göre ABD'de şu ana kadar 99 milyon kişi erken oy verme veya posta yöntemiyle oy kullanmış durumda. Tek başına bu sayı 2016 seçimlerinde kullanılan oyların yüzde 72.3'ünü oluşturuyor. Uzmanlar bu seçimlerde bir önceki seçimlerden daha fazla oy kullanılacağına kesin gözüyle bakıyorlar. Erken kullanılan oy sayıları seçimlerin bu sefer seçmenler tarafından çok yakından benimsendiğini ve salgın hastalık nedeniyle sandık başında oy kullanmaktan imtina ettiklerine işaret ediyor.

74 yaşındaki Trump ve 77 yaşındaki Biden seçimin son günlerini seçimlerde genelde kazananı belirleyen 12 salıncak eyalette seçmenleri ikna etmeye çalışarak geçirdi.

İki aday da Seçiciler Kurulu'nda 29 oy hakkına sahip Florida eyaletine özel bir önem gösteriyor. Trump bu eyaleti kazanamazsa büyük ihtimalle yarışı kaybedecek. Posta yoluyla verilen oyların sandıklar kapanmadan sayıldığı Florida'da sonuçların kısa süre içinde belli olması bekleniyor.

Ancak posta oyların sandıklar kapandıktan sonra sayıldığı salıncak eyaletlerden Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin'de oyların sayılması birkaç güne uzayabilir.

Anketlere göre Biden'in bugünkü seçimi kazanma ihtimali yüzde 90