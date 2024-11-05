ABD seçimlerinde 'üst düzey' tedbirler: Keskin nişancılar ve panik butonları devrede

ABD, başkanlık seçimleri öncesinde güvenliği sağlamak için kapsamlı tedbirler aldı. Washington Post’un haberine göre, ülke genelindeki yerel yetkililer, seçim sürecinde güvenliği artırmak adına oy kullanma ve sayım noktalarında ciddi önlemler aldı. Bu kapsamda, oy kullanma merkezlerinin çevresine güvenlik kameraları yerleştirildi; bazı merkezlerin çatılarına ise keskin nişancılar konuşlandırıldı.

Seçim sürecinde güvenliği artırmak amacıyla cadde ve sokaklarda polis devriyeleri yoğunlaştırıldı. İnsansız hava araçları ile gözetleme yapılırken, özellikle Washington ve Nevada eyaletlerinde herhangi bir olası kargaşaya karşı ulusal muhafızlar hazır durumda bekletiliyor. Ek olarak, oy kullanma kabinlerine yerleştirilen “panik butonları” ile olası bir acil duruma anında müdahale edilmesi amaçlanıyor.

6 Ocak 2021 kongre baskını

ABD’de seçim güvenliğiyle ilgili alınan önlemler, 6 Ocak 2021’de yaşanan Kongre baskını sonrası daha da hassas hale geldi. Aşırı sağ gruplar ve eski Başkan Donald Trump destekçileri, 3 Kasım 2020 başkanlık seçim sonuçlarının onaylanması için düzenlenen oturum sırasında Kongre binasına baskın yapmış; olayda 1’i polis olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti. Trump, bu olay sonrası Senato’da azil istemiyle yargılanmış, ancak Şubat 2021’de yapılan oylamada aklanmıştı.