ABD Senatosu 2 yıllık bütçeyi onayladı
ABD'de Senato, 2 yıllık bütçe anlaşmasını 28'e karşı 71 oyla onayladı. Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilmesi beklenen tasarıyla, geçici olarak kapanan hükümetin bugün açılması bekleniyor.
ABD'de Senato, federal harcamaları 300 milyar dolar artıracak ve federal hükümet için borçlanma tavanını bir yıl için askıya alacak 2 yıllık bütçe anlaşmasını onayladı.
Cumhuriyetçi Senatör Rand Poul'un ABD bütçe açığında yaşanması beklenen artışı protesto için oylamayı saatlerce ertelemesi sonrasında bütçe anlaşması, geçici tedbirlerin sona erdiği ve federal hükümetin kapanmaya başladığı gece yarısından sonra kabul edilebildi.
Onaylanan bütçe anlaşmasının Başkan Donald Trump'ın önüne gitmeden önce Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi gerekiyor. Temsilciler Meclisi liderlerinin tasarıyı bugün erken saatlerde oylanması planlanıyor.
Hükümetin erkenden açılması halinde kamu faaliyetleri rutin saatinde başlayacak.