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ABD Senatosu, Biden'ın FDA Komiseri adayını onayladı

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Komiserliği görevine aday gösterdiği Robert Califf'in adaylığını onayladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Senato Genel Kurulu'nda Biden'ın FDA komiseri adayı için yapılan oylamada, Califf'in adaylığı, 46 Senatörün "hayır" oyuna karşı 50 Senatörün "evet" oyuyla onaylandı.

20 Ocak 2021'den bu yana boş olan FDA Komiserliği koltuğu Califf'in göreve başlamasıyla dolmuş olacak.

FDA, ABD'de 900 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği COVID-19'la mücadelede rol alan en etkin kurumlardan biri özelliğini taşıyor.

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