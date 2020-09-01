ABD senatosu COVID-19 paketini görüşebilir

01 Eylül 2020

ABD Cumhuriyetçi Partisi'nin gelecek hafta Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows ile görüşerek COVID-19 teşvik paketi üzerinde görüşmeyi planlıyor.

Senatör John Barrasso, Cumhuriyetçi Parti'nin COVID-19 teşvik paketi konusunda "çözüm odaklı" olduklarını ve Temsilciler Meclisi'nin paketi onaylayacağına inandıklarını ifade etti. Barrasso, teşvik paketi teklifinde Demokratların önerdiği ve COVID-19 salgını ile ilgili olmayan maddelerin yer almadığını ekledi.

Meadows daha önce Cumhuriyetçileirn 1,3 trilyon dolarlık bir teklif sunduklarını ancak Beyaz Saray Sözcüsü Nancy Pelosi'nin bu teklifi reddederek, 2,2 trilyon dolarlık daha geniş bir teşvik paketi üzerinde ısrarcı olduğunu söylemişti.