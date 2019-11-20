ABD Senatosu Hong Konglu protestocuları destekleyen yasa tasarısını kabul etti
ABD Senatosu, Hong Kong'da protestolara destek veren yasa tasarısını oy birliği ile kabul etti. Çin tasarının henüz yasalaşması durumunda misilleme yapılacağını bildirdi
ABD Senatosu Salı günü Hong Kong’daki protestocuları destekleyen yasa tasarısını oy birliği ile kabul ederek, Çin’i gösterilerin şiddet ile bastırılmaması hususunda uyardı.
Çin, Çarşamba günü, ABD’yi Hong Kong’un iç işlerine karışmayı bırakması konusunda uyararak, senatodan geçen tasarının yasalaşması durumunda detayları belirtilmeyen bir misilleme yapılacağı tehdidinde bulundu.
Bununla birlikte, Hong Kong hükümeti suçluların Çin’e iadesini kapsayan yasa tasarısından büyük pişmalık duyduklarını belirterek, bunun ABD ve Hong Kong ilişkilerini çok negarif etkilediğini bildirdi.
Yasa tasarısının geçmesi, ve Çin’in misilleme tehdidi, küresel piyasalar üzerinde etkili oldu. Çarşamba günkü işlemlerde Hang Seng Endeksi’nde kayıplar yüzde 1.1’e ulaştı.
Yasa tasarısı, halihazırda, uzun zamandır üzerine çalışılan birinci aşama ticaret anlaşmasını tamamlamaya çalışan Trump yönetimi için, zor bir zamanda geçti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Salı günü, Hong Kong’daki gösterilerde şiddet kullanılmasının ABD açısından ticaret anlaşmasını imzalamayı zorlaştıracağını belirtti.