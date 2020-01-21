ABD Senatosu 'Trump için hızlı bir yargı süreci' öngörüyor

21 Ocak 2020

Senato Çoğunluk Lideri McConnell, Trump'ın Senatoda yargılanmasına ilişkin temel usulleri ortaya koyan tasarıyı kamuoyuna açıkladı.

Söz konusu tasarıya göre Trump'ın azil yargılamasında savunma tarafı ile davacı tarafa, iki güne yayılmış şekilde toplam 24'er saat verildi. Buna göre çarşamba gününde itibaren Senato günlük 12'şer saat görev yapacak ve her iki tarafa argümanlarını senatörler önünde ortaya koyabilmeleri için 2 gün verilecek.

Tarafların tezlerini ortaya koymalarının ardından "jüri" görevi gören senatörler davacı ve savunma taraflarına sorularını yöneltebilecekler.

Beyaz Saray "hızlı yargılamadan" memnun

Trump'ın azli istemiyle iki maddeyi daha önce Temsilciler Meclisinde kabul eden Demokratlar McConnell'ın tasarısına şiddetle karşı çıkarken, Beyaz Saray ise Trump'ın hızlı bir yargı süreciyle aklanması için her iki tarafa da 24'er saat süre verilmesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Bugün toplanacak olan Senato Genel Kurulunun, McConnell'ın tasarısını oylaması ve kabul etmesi bekleniyor.

Daha sonra söz konusu tasarıya göre çarşamba günü yeniden bir araya gelecek olan Senato Genel Kurulunda önce iki gün boyunca Demokrat savcı vekillerden oluşan davacı taraf, ardından da Trump'ın avukatları iki gün boyunca görüşlerini ortaya koyacaklar.

McConnell'ın tasarısında ayrıca, Senatodaki yargı sürecine herhangi bir yeni tanığın çağrılmasının gerekli olmadığı maddesi de yer aldı.

Savunma ekibine katılacak Cumhuriyetçi vekiller açıklandı



Öte yandan Beyaz Saray, yazılı bir açıklamayla Senatodaki yargılamaya katılacak Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerinin isimlerini duyurdu.

Buna göre Doug Collins, Mike Johnson, Jim Jordan, Debbie Lesko, Mark Meadows, John Ratcliffe, Elise Stefanik ve Lee Zeldin, Senatodaki yargılama sürecinde Trump'ın savunma ekibi içinde yer alacak.

Trump'a yönelik azil süreci



Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım tarihleri arasında kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

Kaynak: AA