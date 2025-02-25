ABD Senatosu'nda Ukrayna krizi! Trump 'Putin'i desteklemek' ile suçluyor

ABD Senato azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer, Senato kürsüsünde yaptığı konuşmada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanında yer almakla suçladı.

"Trump, Putin’in yanında, müttefiklerimizin karşısında"

Schumer, savaşın dördüncü yılına girdiğine dikkat çekerek, Trump'ın tutumunu eleştirdi. "Donald Trump, Putin'in yalanlarını kınamak yerine, onun propagandasını papağan gibi tekrarlıyor" diyen Schumer, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve demokrasisini desteklediğini vurguladı.

ABD'nin konumunun net olduğunu belirten Schumer, "Demokrasinin, sınırların dokunulmazlığının ve ulusların özgürlüğünün yanında ve Vladimir Putin'in karşısında durduk" dedi.

Cumhuriyetçilerden farklı görüşler

Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell ise Ukrayna'daki insani krizin sorumlusunun tamamen Putin olduğunu belirterek, savaşın ABD'nin ve müttefiklerinin güvenliğini tehdit ettiğini ifade etti.

Öte yandan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi hedef alarak, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" demişti.

Trump ayrıca, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü" diyerek Kiev yönetimini eleştirmişti.