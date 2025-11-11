ABD Senatosu'ndan hükümeti yeniden açacak bütçe tasarısına onay!

ABD Senatosu, 1 Ekim'de kapanan federal hükümetin yeniden faaliyete geçmesini sağlayacak geçici bütçe tasarısını kabul etti. Tasarı, yapılan oylamada 40'a karşı 60 oyla onaylandı.

Kabul edilen düzenleme, federal hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngörüyor. Buna göre Tarım Bakanlığı, Gazi İşleri Bakanlığı ve Kongre mali yıl boyunca, diğer tüm federal kurumlar ise 30 Ocak'a kadar kaynak kullanabilecek. Tasarı, kapanma sürecinde işten çıkarılması planlanan 4 binden fazla kamu çalışanının görevine devam etmesini de içeriyor.

Bir Cumhuriyetçi senatör ret oyu verdi

Oylamada bir Cumhuriyetçi senatör tasarıya ret oyu verirken, Demokrat ve bağımsız senatörlerden 8 isim destek verdi. Çoğu Demokrat senatör için önemli bir tartışma konusu olan sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılması tasarıya dahil edilmedi. Bu konunun aralık ayında ayrı bir oylamayla gündeme gelmesi bekleniyor.

Tasarı, Senato'dan geçmesinin ardından Temsilciler Meclisi'nde oylanacak. Mecliste de kabul edilmesi durumunda, imzalanmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak. Trump'ın tasarıyı imzalaması halinde, federal hükümet yeniden açılacak.

Ne olmuştu?

ABD'de federal kurumlar, Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle 1 Ekim'de kapanmıştı. Taraflar arasındaki anlaşmazlık, ülke tarihinin en uzun süren hükümet kapanmasına yol açmıştı. Demokrat senatörlerin sağlık hizmetleri konusunda geri adım atması, bütçe tasarısında uzlaşının önünü açtı.