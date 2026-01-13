ABD Senatosu'ndan İsrail'e 3,3 milyar dolarlık yardım tasarısı

ABD Senatosu Tahsisat Komitesi, İsrail'e askeri destek sağlanmasını ve Filistin topraklarına yönelik yardımlara sınırlamalar getirilmesini öngören iki ayrı bütçe tasarısını gündemine aldı. Tasarılar, ulusal güvenlik ve dış politika harcamalarını kapsayan bütçe başlıkları altında hazırlandı.

Taslak düzenlemeye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yabancı Askeri Finansman (FMF) programı çerçevesinde İsrail'e en az 3,3 milyar dolarlık hibe niteliğinde askeri yardım ayrılması planlanıyor. Bu kaynağın, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içinde aktarılması ve gelişmiş silah sistemlerinin finansmanında kullanılması öngörülüyor.

Öte yandan tasarıda, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye yönelik ABD güvenlik yardımlarına yeni şartlar getiriliyor. Buna göre, söz konusu yardımların, Dışişleri Bakanı tarafından Kongre'ye, "Filistinlilerin ABD tarafından belirlenen kriterleri karşıladığına ve Filistin güvenlik güçlerince yapıldığı iddia edilen 'işkence' ve diğer hak ihlallerinin sona erdirilmesine yönelik adımlar atıldığına" dair onay verilmediği sürece askıya alınması hedefleniyor.

Filistinliler UCM'ye başvurursa yardımlar bloke edilebilir

Komite tarafından sunulan tasarıda ayrıca, Filistinlilerin İsrailliler hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) soruşturma başlatması ya da bu yöndeki girişimleri aktif biçimde desteklemesi halinde, ilgili ABD yardımlarının bloke edilmesini öngören bir hüküm de yer alıyor.

Tasarıda yer alan bir diğer düzenleme ise "Ulusal Güvenlik Yatırım Programları" başlığı altındaki fonlara ilişkin. Buna göre, Filistin yönetiminin İsrail'le müzakere edilmiş bir anlaşma olmaksızın Birleşmiş Milletlerde "üye devletlerle aynı statüyü" ya da "tam devlet üyeliğini" elde etmesi durumunda, bu fonların Filistin tarafına aktarılması yasaklanacak.