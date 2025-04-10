ABD, şiddetli iklim krizi etkisi altına girdi

ABD Çev­re Ajan­sı (EPA), Ulu­sal Okyanus ve Atmos­fer İdaresi (NOAA) ve ABD Ulusal Değişim Araştırma Programı raporları ile aka­demik çalışmalardan derle­diği bilgilere göre, iklim kri­zi çeşitli yönlerden kendini ABD’de hissettiriyor.

Dünyadaki birçok bölgeye göre daha hızlı ısınan ABD’de, kayıtlardaki en sıcak 10 yılın 9’u 1998’den bu yana yaşanır­ken 2024, ABD tarihinde en sıcak yıl oldu.

Sıcak hava dalgaları Chica­go, Dallas, Miami, Boston, Pho­enix, Memphis ve Seattle dahil olmak üzere 50 büyük şehir­de, geçmişe kıyasla daha sık meydana geliyor. 1960'lar­da yılda ortalama 2 kez gö­rülen sıcak hava dalgala­rı, 2010'lar ve 2020'lerde yılda 6'ya çıktı.

Bu durum sonucun­da sıcaklıkla ilgili cid­di sağlık problemleri artış gösterirken res­mi ölüm kayıtlarına gö­re, 1979'dan bu yana 14 binden fazla Amerikalı, sıcaklıkla ilgili nedenler­den dolayı hayatını kay­betti. 1992-2022 yıllarında ABD'deki tüm sektörlerde toplam 986 işçi sıcağa maruz kalma nedeniyle yaşamını yi­tirirken ölümlerin yaklaşık yüzde 34'ü inşaat sektöründe yaşandı.

Kuraklık ve orman yangınları

İklim değişikliğinin sonuç­larından biri olan kuraklık, son 120 yılda özellikle Cali­fornia, Ari­zona ve New Mexico gibi gü­neybatı eyaletlerin­de arttı. 2000-2023 yıllarında, ABD'nin ka­ra yüzeyinin yüzde 10 ila yüzde 70'inin herhangi bir zamanda "anormal derecede kurak" koşullar yaşadığı be­lirlendi. Bu koşullar, özellikle tarımla geçinen ABD vatan­daşları için gelir kaybı anla­mına geliyor.

Sıcaklık artışıyla birlikte artan orman yangınları nede­niyle ABD artık daha fazla or­manlık alan kaybediyor. 1980 ila 2023 yıllarında ülkede, maddi zararı 1 milyar dolar­dan fazla olan 22 orman yan­gını meydana geldi. Bu yan­gınlardan 18’i 2000 yılından sonra gerçekleşti.

2000'li yıllardan itibaren ABD orman yangınlarıyla mücadele için her yıl 1 milyar dolardan fazla harcama yap­tı, 2022'de bu miktar 3,5 mil­yar dolara ulaştı. Son olarak 7 Ocak'ta başlayıp günlerce süren Los Angeles yangınla­rından yaklaşık 50 bin dönüm arazi etkilenirken bu yangın­ların ABD ekonomisine ver­diği zararın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Su kaynakları riskte

İklim krizi, ABD’deki yağış rejimlerinin değişmesine de yol açarken araştırmalara göre, ülkede bir günde gerçekleşen ani yağışların sıklığı arttı. Son 100 yıl içinde, bir günlük ani yağış olaylarının en çok görüldüğü ilk 10 yılın dokuzu 1995'ten sonra kayıtlara geçti. Ülkede 30 milyondan fazla kişiye içme suyu sağlayan Büyük Göller'de yaşanan değişimler de iklim krizinin bir diğer etkisi olarak görülüyor. Göllerde yaşanan sıcaklık artışı alglerin ve bakterilerin büyümesine yol açarken bunlar arasında toksin üreten bazı türlerin de bulunması insan sağlığını tehlikeye atıyor.

"10 ABD vatandaşından 7'si iklim krizine inanıyor

ABD halkının iklim krizine bakışını değerlendiren Yale Üniversitesi Çevre Fakültesi İklim Değişikliği İletişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Jennifer R. Marlon, “Yale Üniversitesinin yakın zamanda bu konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yaptığını aktaran Marlon, "Araştırma, her 10 ABD vatandaşından 7’sinin iklim değişikliğine inandığını ortaya koydu. Bunun yanı sıra katılımcıların neredeyse yarısı iklim krizinin insan kaynaklı olduğunu düşünüyor ve bu konuda endişeli olduklarını söylüyor" dedi.