ABD, şiddetli iklim krizi etkisi altına girdi
Donald Trump’ın inanmadığı iklim krizi, Amerika Birleşik Devletleri’ni büyük ölçüde etkiliyor. Yapılan araştırmalara göre dünyadaki birçok bölgeye göre daha hızlı ısınan ABD’de, kayıtlardaki en sıcak 10 yılın 9’u 1998’den bu yana yaşanırken 2024, ABD tarihinde en sıcak yıl oldu.
ABD Çevre Ajansı (EPA), Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve ABD Ulusal Değişim Araştırma Programı raporları ile akademik çalışmalardan derlediği bilgilere göre, iklim krizi çeşitli yönlerden kendini ABD’de hissettiriyor.
Dünyadaki birçok bölgeye göre daha hızlı ısınan ABD’de, kayıtlardaki en sıcak 10 yılın 9’u 1998’den bu yana yaşanırken 2024, ABD tarihinde en sıcak yıl oldu.
Sıcak hava dalgaları Chicago, Dallas, Miami, Boston, Phoenix, Memphis ve Seattle dahil olmak üzere 50 büyük şehirde, geçmişe kıyasla daha sık meydana geliyor. 1960'larda yılda ortalama 2 kez görülen sıcak hava dalgaları, 2010'lar ve 2020'lerde yılda 6'ya çıktı.
Bu durum sonucunda sıcaklıkla ilgili ciddi sağlık problemleri artış gösterirken resmi ölüm kayıtlarına göre, 1979'dan bu yana 14 binden fazla Amerikalı, sıcaklıkla ilgili nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. 1992-2022 yıllarında ABD'deki tüm sektörlerde toplam 986 işçi sıcağa maruz kalma nedeniyle yaşamını yitirirken ölümlerin yaklaşık yüzde 34'ü inşaat sektöründe yaşandı.
Kuraklık ve orman yangınları
İklim değişikliğinin sonuçlarından biri olan kuraklık, son 120 yılda özellikle California, Arizona ve New Mexico gibi güneybatı eyaletlerinde arttı. 2000-2023 yıllarında, ABD'nin kara yüzeyinin yüzde 10 ila yüzde 70'inin herhangi bir zamanda "anormal derecede kurak" koşullar yaşadığı belirlendi. Bu koşullar, özellikle tarımla geçinen ABD vatandaşları için gelir kaybı anlamına geliyor.
Sıcaklık artışıyla birlikte artan orman yangınları nedeniyle ABD artık daha fazla ormanlık alan kaybediyor. 1980 ila 2023 yıllarında ülkede, maddi zararı 1 milyar dolardan fazla olan 22 orman yangını meydana geldi. Bu yangınlardan 18’i 2000 yılından sonra gerçekleşti.
2000'li yıllardan itibaren ABD orman yangınlarıyla mücadele için her yıl 1 milyar dolardan fazla harcama yaptı, 2022'de bu miktar 3,5 milyar dolara ulaştı. Son olarak 7 Ocak'ta başlayıp günlerce süren Los Angeles yangınlarından yaklaşık 50 bin dönüm arazi etkilenirken bu yangınların ABD ekonomisine verdiği zararın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
Su kaynakları riskte
İklim krizi, ABD’deki yağış rejimlerinin değişmesine de yol açarken araştırmalara göre, ülkede bir günde gerçekleşen ani yağışların sıklığı arttı. Son 100 yıl içinde, bir günlük ani yağış olaylarının en çok görüldüğü ilk 10 yılın dokuzu 1995'ten sonra kayıtlara geçti. Ülkede 30 milyondan fazla kişiye içme suyu sağlayan Büyük Göller'de yaşanan değişimler de iklim krizinin bir diğer etkisi olarak görülüyor. Göllerde yaşanan sıcaklık artışı alglerin ve bakterilerin büyümesine yol açarken bunlar arasında toksin üreten bazı türlerin de bulunması insan sağlığını tehlikeye atıyor.
"10 ABD vatandaşından 7'si iklim krizine inanıyor
ABD halkının iklim krizine bakışını değerlendiren Yale Üniversitesi Çevre Fakültesi İklim Değişikliği İletişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Jennifer R. Marlon, “Yale Üniversitesinin yakın zamanda bu konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yaptığını aktaran Marlon, "Araştırma, her 10 ABD vatandaşından 7’sinin iklim değişikliğine inandığını ortaya koydu. Bunun yanı sıra katılımcıların neredeyse yarısı iklim krizinin insan kaynaklı olduğunu düşünüyor ve bu konuda endişeli olduklarını söylüyor" dedi.