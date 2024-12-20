ABD, Sudan'a 200 milyon dolarlık ilave insani yardım gönderecek

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde ABD Dışişleri Blinken'ın başkanlığında Sudan'daki gelişmelere ilişkin üst düzey katılımlı oturum düzenlendi.

Oturumda konuşan Blinken, Sudan'daki insani krizin çok ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, tüm taraflara bu krizin hafifletilmesi için sorumluluk alma çağrısında bulundu.

Sudan'daki durumu, dünyanın en kötü insani krizlerinden biri olarak tanımlayan Blinken, "Her gün yeni vahşetler, hastanelere ve pazar yerlerine saldırılar, yargısız infazlar, anlatılmaz cinsel şiddete maruz kalan kadın ve kız çocuklarını görüyoruz. Her gün savaş suçları ve insanlığa karşı suçların işlendiğini görmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Sudan'da ortalama her 2 saatte bir çocuğun açlıktan öldüğü bölgeler olduğunu anlatan Blinken, "Bu trajedinin etkileri Sudan sınırlarının çok ötesine uzanıyor." ifadesini kullandı.

Üç milyondan fazla Sudanlının ülkesini terk etmek zorunda kaldığını kaydeden ABD Dışişleri Bakanı, BM Güvenlik Konseyinin Sudan konusunda bir an önce harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Blinken, "Bugün yiyecek, barınma ve sağlık hizmetleri için 200 milyon dolar daha ilave insani yardım yapacağımızı duyuruyoruz." dedi.

Söz konusu yardımların yerlerine ulaştırılabilmesi için her iki tarafın da getirdiği engellerin kaldırılması gerektiğini dile getiren Blinken, "Bu yardımı ulaştırmak için, yardımın tartışmalı bölgelere girmesine olanak tanıyan insani koridorları tamamlamalı ve bunları korumalıyız." diye konuştu.

Blinken, Moskova'ya yüklendi

Daha önce Sudan konusundaki bir BMGK tasarısının Rusya tarafından veto edildiğini de hatırlatan Blinken, Moskova'ya, "Herhangi bir ülkenin, Afrika'daki en büyük savaşı körüklemeye devam ederken Afrika uluslarını önemsediğini iddia etmesi absürt ve kabul edilemez. Etkinizi savaşı uzatmak için değil, sona erdirmek için kullanın. Sadece Sudan'ın geleceği konusunda endişe duyduğunuzu iddia etmeyin, bunu kanıtlayın." şeklinde seslendi.​​​​​​​

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor. Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.