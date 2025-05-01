ABD, Suriye geçici hükümetiyle New York’ta görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı, 29 Nisan’da New York'ta Suriye geçici hükümeti temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirildiğini doğruladı.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, görüşmeye bakanlık yetkililerinin katıldığını ve temasların sürdüğünü belirtti.

"Suriyeli temsilciler yapıcı politikalara teşvik edildi"

Sözcü, görüşmede Suriyeli temsilcilerin ülke vatandaşları için istikrar sağlayacak, komşularla barış ortamı oluşturacak, ekonomik kalkınmayı destekleyecek ve uluslararası toplumla yapıcı ilişkiler kuracak politikaları benimsemeye teşvik edildiğini ifade etti.

Ayrıca, ABD ile Suriye geçici hükümeti arasındaki ilişkilerin seyri ile yaptırımların kaldırılmasının, geçici yönetimin atacağı adımlara bağlı olacağı vurgulandı.