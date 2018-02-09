ABD: Suriye rejimine saldırı 'meşru müdafaa'

09 Şubat 2018

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasili Nebenziya, Deyr ez Zor'da Suriye rejimine bağlı milislere yönelik ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından düzenlenen ve 100'den fazla kişinin öldüğü saldırıyı "suç” olarak nitelendirdi.

Deutsche Welle'nin haberine göre, "Hangi sebeple gerekçelendiriliyor olursa olsun kabul edilemez” diyen Nebenziya ABD'ye Suriye'de "yasadışı olarak bulunduklarını” hatırlattığını söyledi.

"Onlar oraya davet edilmediler” diyen Rus diplomat, "Sürekli uluslararası terörizmle mücadele ettiklerini söylüyorlar ama bundan daha ötesine geçildiğini görüyoruz. Suriye'de gerçekten sahada uluslararası terörizmle mücadele edenlerin üstüne gitmek suçtur” ifadelerini kullandı.

Mattis: Saldırıyı geri püskürttük

Uluslararası koalisyon Çarşamba günü Deyr ez Zor'da müttefik Suriye Demokratik Güçleri ve ABD'li askeri danışmanlara yönelik milis saldırısının hava operasyonuyla püskürtüldüğünü, operasyonda 100'ü aşkın milisin öldürüldüğünü açıklamıştı. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis saldırının "meşru müdafaa” olduğunu belirterek "Suriye'deki iç savaşa dahil olmuyoruz” dedi.

Mattis saldırının hangi koşullarda gerçekleştiğine dair kimi ayrıntılar da paylaştı. Olayı "kafa karıştırıcı” olarak tanımlayan Mattis koalisyonun hava operasyonunu Kürt güçlere yönelik saldırıyı püskürtmek için düzenlediğini söyledi.

"Bir sebeple, rejim yanlısı güçler SDG mevzilerine doğru ilerledi” diyen Mattis Amerikan özel kuvvetlerinin de sahada olduğunu söyledi. Esad yanlısı güçlerin "top ateşine başladığını” ve tanklarla ilerlediğini belirten Mattis, "Kendimizi savunma çabamız sonucunda topçu unsurları vuruldu, iki tankları vuruldu, kayıplar verdiler” diye konuştu.'

"Rusya'yla iletişim kurduk"

Olay sonrası çatışmanın tırmanmaması için derhal Rus tarafıyla iletişim kurulduğunu söyleyen Mattis "Ruslar o sırada bize orada güçleri olmadığını söylüyordu” diye konuştu.

Çatışmanın ABD ve Rusya'nın Fırat Nehri boyunca kurdukları "çatışmasızlık bölgesinin” 10 kilometre doğusunda gerçekleştiği belirtiliyor. Mattis "Bu meşru müdafaaydı. Daha geniş bir kapsamda dahil olmuş olsaydık, o zaman bizim tarafımızdan bir girişim söz konusu olurdu. Gerçek şu ki sonrasında çatışmasızlık bölgesinin diğer tarafına geçmedik” dedi.

Suriye hükümeti olayla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek saldırının "savaş suçu ve insanlığa karşı suç” olduğunu ifade etmişti.

Rusya'dan ABD'ye Suriye tepkisi