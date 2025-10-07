ABD Suriye'de El Kaide'yi vurdu: Üst düzey isim öldürüldü
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de düzenlenen operasyonda El Kaide bağlantılı üst düzey bir saldırı planlayıcısının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyon, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ın Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmenin ardından gerçekleştirildi.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, 2 Ekim Salı günü Suriye'de gerçekleştirilen hava operasyonunda El Kaide ile bağlantılı üst düzey bir ismin öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, söz konusu kişinin gelecekte planlanan saldırılardan sorumlu olduğu ifade edilirken, operasyonda sivil kayıp yaşanmadığı vurgulandı.
Operasyon, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack’ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam’da yaptığı görüşmenin ardından geldi.
Öte yandan Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG’nin paravan yapısı SDG ile yerel güvenlik güçleri arasında bir gün süren çatışmaların ardından ateşkes sağlandığı bildirildi.