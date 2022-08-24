ABD, Suriye'de İran hedeflerini vurdu

ABD ordusu, Suriye'nin Deir el-Zor vilayetinde İran Devrim Muhafızları ile bağlantısı olan grupların kullandığı tesislere hava taarruzu düzenledi.

ABD ordusunun dün düzenlediği saldırı, Washington'un Tahran ile 2015 nükleer anlaşmasını yeniden hayata geçirme müzakerelerinde girilen hassas bir dönemde yapıldı. Eski başkan Donald Trump'ın çekildiği anlaşmayı yeniden hayata geçirmek isteyen ABD yönetimi, Avrupa Birliği'nin (AB) hazırladığı taslak anlaşma metnine yanıt vermeye hazırlanıyor.

ABD ordusu merkez karargahı tarafından yapılan açıklamada hava saldırısının, ABD birliklerini İran'ın desteklediği grupların taarruzlarından korumak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Suriye muhalefet koalisyonu ve Washington'un desteklediği Suriyeli savaşçıların sığındığı tesise 15 Ağustos'ta düzenlenen saldırıya atıfta bulunuldu.

Ordu sözcüsü Albay Joe Buccino, "Saldırılar için talimatı başkan verdi" dedi.

Taarruzlarda insansız hava aracı mı, savaş uçağı mı kullanıldığı ve can kaybı olup olmadığı belirtilmedi.