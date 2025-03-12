ABD, Suriye'nin kuzeyindeki anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, ABD'nin, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

ABD'nin daha fazla çatışmanın önlenmesi için güvenilir bir siyasi geçişi desteklediği ifade edildi.

Geçen günlerde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşma imzalandı.

Anlaşmayla kuzeyde herhangi bir özerk bölge oluşturulmasının önüne geçildi.