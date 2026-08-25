ABD Suriye'yi listeden çıkardı: Şara'dan “yeniden inşa” mesajı

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin acı geçmişinden sıyrılarak kalkınma, yeniden imar ve inşa yoluna çıktığını söyledi.

Suriye halkının yaptırımların kaldırılması ve kısıtlamaların sona erdirilmesiyle bir kez daha önemli bir başarı elde ettiğini kaydeden Şara, “Yüce Allah'tan, size hizmet etme konusunda bize güç vermesini diliyorum.” dedi.

Şara, ABD Başkanı Donald Trump'a ve Suriye'nin yanında duran, ülkesine destek veren tüm dost ve destekçi ülkelere teşekkürlerini iletti.

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinden bugün resmen çıkarıldığını bildirdi.

ABD, Suriye’yi 1979’da "Teröre destek veren ülkeler" listesine almıştı.

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Washington ile Şam arasında yeni döneme ilişkin temaslar hız kazandı. Suriye'nin listeden çıkarılması, ülkenin uzun yıllardır süren diplomatik ve ekonomik izolasyonunun azaltılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.