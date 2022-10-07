ABD: Suudi Arabistan'a verilecek yanıt üzerinde çalışıyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, petrol üretimini kısma kararı sonrası Suudi Arabistan'a verilecek yanıt üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan ve diğer OPEC+ üyelerinin petrol üretimini kısma kararı almaları sonrasında Suudi Arabistan ile ilişkiler konusunda çeşitli seçenekleri gözden geçirmekte olduklarını söyledi.
Blinken yaptığı açıklamada, "OPEC+'ya, Riyad'a verilecek yanıt konusunda bir dizi seçenek üzerinde çalışıyoruz. Kongre ile yakın şekilde danışmalarda bulunuyoruz" dedi.
Biden yönetimi ABD'de Kasım ayında yapılacak Senato ve Temsilciler Meclisi ara seçimleri öncesinde OPEC+'nın üretimi kısma kararının akaryakıt fiyatlarını yükselteceğinden ve Kongre'nin bu iki kanadındaki zayıf kontrollerini kaybetmelerine yol açacağından endişe ediyor.
Blinken açıklamasında, Suudi Arabistan ve OPEC+'ya karşı atılacak adımlar konusunda ilişkili tüm taraflar ile yakın danışma içinde olacaklarını da belirtti.