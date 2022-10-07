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ABD: Suudi Arabistan'a verilecek yanıt üzerinde çalışıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, petrol üretimini kısma kararı sonrası Suudi Arabistan'a verilecek yanıt üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan ve diğer OPEC+ üyelerinin petrol üretimini kısma kararı almaları sonrasında Suudi Arabistan ile ilişkiler konusunda çeşitli seçenekleri gözden geçirmekte olduklarını söyledi.

Blinken yaptığı açıklamada, "OPEC+'ya, Riyad'a verilecek yanıt konusunda bir dizi seçenek üzerinde çalışıyoruz. Kongre ile yakın şekilde danışmalarda bulunuyoruz" dedi.

Biden yönetimi ABD'de Kasım ayında yapılacak Senato ve Temsilciler Meclisi ara seçimleri öncesinde OPEC+'nın üretimi kısma kararının akaryakıt fiyatlarını yükselteceğinden ve Kongre'nin bu iki kanadındaki zayıf kontrollerini kaybetmelerine yol açacağından endişe ediyor.

Blinken açıklamasında, Suudi Arabistan ve OPEC+'ya karşı atılacak adımlar konusunda ilişkili tüm taraflar ile yakın danışma içinde olacaklarını da belirtti.

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