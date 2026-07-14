ABD tahliyeyi durdurdu: Tel Aviv'e 4 yeni askeri uçak indi

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ABD'nin, İran ile yeniden yükselen gerilim nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda konuşlandırılan askeri tanker uçaklarını bölgeden çekme sürecini durdurduğu bildirildi.

The Times of Israel'ın haberine göre tahliyesi askıya alınan ABD askeri hava filosunda, bölgedeki askeri yığınağın parçası olarak aylardır havalimanında bulunan yaklaşık 75 yakıt ikmal ve kargo uçağı yer alıyor.

Tahliye kararının dondurulmasının ardından gece saatlerinde dört yeni Amerikan askeri uçağının daha Ben Gurion Havalimanı'na indiği belirtildi.

Sivil uçuşlarda iptal riski

İsrailli yetkililer, havalimanında sivil uçaklar için ciddi park yeri sıkıntısı yaşandığını bildirdi.

ABD'ye ait askeri uçakların tahliye edilmemesi halinde, seyahat yoğunluğunun arttığı temmuz ve ağustos aylarında yaklaşık 50 bin yolcuya ait biletin iptal edilebileceği uyarısında bulunuldu.

Askeri yığınak savaş öncesinde başladı

Ben Gurion Havalimanı'ndaki yoğunluğun, ABD-İsrail ittifakı ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan ve İsrail hava sahasının tamamen kapanmasına yol açan savaş öncesindeki askeri yığınağa dayandığı ifade edildi.

ABD ile İran arasında kalıcı barış hedefiyle mutabakat zaptı imzalanmasının ardından gerilimin azalması üzerine, haziran ayının sonunda bazı tanker uçaklarının geri çekilmesine başlanmıştı.

Ancak taraflar arasında yaşanan son gelişmelerin ardından söz konusu tahliye süreci tamamen durduruldu.

Tel Aviv ve Washington tahliye konusunda anlaşmıştı

İran'a yönelik saldırılar nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'na konuşlandırılan ABD askeri uçaklarının daha hızlı tahliye edilmesi için Tel Aviv ve Washington yönetimlerinin 26 Haziran'da anlaşmaya vardığı bildirilmişti.