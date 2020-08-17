ABD tahvillerinin getirileri COVID-19 etkisiyle düştü

17 Ağustos 2020

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvillerinin getirileri, ülkedeki COIVD_19 vakalarınının 5,4 milyon kişiyi ve can kayıplarının 170 bin kişiyi aşmasının oluşturduğu belirsizlikler ve ABD Posta Servisi için yapılacak fonlamayı ABD Başkanı Donald Trump'ın aşağı çekmek istemesi etkisiyle, yüzde 0,7 düzeyine, 30 yıllık hazine tahvil getirileri ise yüzde 1,43 düzeyine geriledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Nancy Pelosi, Trump'ı, posta üzerinden oy kullanma sisteminin kasım ayında yapılacak seçimlere yetişmemesi için, "posta servisini yok etmeye çalışmakla" suçlarken, meclis üyelerini posta servisini Trump'a karşı korumaya çağırdı.

Diğer yandan, Demokratlar ABD Posta Servisi ve seçim altyapısı için de yeni COVID-19 paketinde fonlama olmasını talep ediyorlar.

ABD'den gün içinde açıklanacak olan imalat endeksi verileri beklenirken, hazine 13 hafta vade ile 54 milyar dolarlık ve 26 hafta vade ile 51 milyar dolarlık tahvil ihaleleri gerçekleştirecek.