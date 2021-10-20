ABD tarihinde ilk kez bir trans birey, amiral olarak atandı

Amiral Levine, ABD Halk Sağlığı Hizmetleri Komisyonu'nda görev yapan ilk dört yıldızlı trans birey subay olarak tarihe geçti.

Pandemi boyunca Dr. Rachel Levine, Pensilvanya sağlık sekreteri olarak çalışmalarında övgü aldı. Başkan Joe Biden'ın yönetiminde sağlıktan sorumlu sekreter yardımcısı olarak atandığında, ABD Senatosu tarafından federal bir pozisyon için onaylanmış ilk transseksüel aday olarak tarihe geçti.

Amiral Levine, ABD Halk Sağlığı Hizmetleri Görevli Kolordusu'nda amiral olarak atanarak ABD tarihine geçti.

Sosyal medyada yayınlanan bir açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri'ni bilinen ve bilinmeyen küçük ve büyük tehditlere karşı savunmayı taahhüt eden bu büyük ulustaki kadın ve erkeklerin saflarına katılmaktan büyük onur ve minnettarım" dedi, "Yeteneklerimin sonuna kadar bu güveni sürdüreceğime söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Levine, yeni görevinde ABD çapında halk sağlığı acil durumlara müdahale için çalışan 6.000 yetkiliye liderlik edecek.

ABD'de orduda görev almış eski trans birey askerlerin cinsiyet değiştirme ameliyatlarının karşılanacağı açıklanmıştı. Gazi İşleri Bakanı McDonough, trans emekli askerlerin bunu "Uzun zamandır hak ettiğini" söylemişti.