ABD tarihinin en büyük silahlı saldırısı

03 Ekim 2017

ABD'nin Las Vegas kentindeki 'Route 91 Harvest' müzik festivali sırasında, konser alanında toplanan yaklaşık 22 bin kişinin üzerine Mandalay Bay Oteli'nde kaldığı 32. kattaki odasından ateş açarak en az 59 kişinin ölümüne, 500'den fazla kişinin de yaralanmasına neden olan 64 yaşındaki ABD'li Stephen Paddock'un DEAŞ ile bağlantısının olmadığı açıklandı.

Nevada eyaletindeki Mesquite kentinde yaşayan Paddock, emekli bir muhasebeci. Yakınları maddi durumunun iyi olduğunu ancak kumar problemi olduğunu söylüyor. Paddock'un küçük uçaklar için pilot brövesi, ayrıca avcılık lisansı bulunuyor. Bir trafik cezası dışında suç kaydı yok.

"Milyoner bir emlak yatırımcısıydı"

Abisinin adının Las Vegas saldırısına karışmasının aileyi şoke ettiğini söyleyen şüphelinin erkek kardeşi Eric Paddock, "Çok anlamsız, böyle bir şeyi neden yaptığını anlamak mümkün değil. İnternette poker oynayan, gemi seyahatlerine çıkan sıradan bir adamdı" dedi. Eric Paddock, abisinin silahlara çok düşkün biri olmadığını ve askeri bir geçmişinin de bulunmadığını ifade ederek, "cinnet getirmiş" olabileceğini iddia etti. Eric Paddock, ayrıca, babaları Patrick Benjamin Paddock'un banka soyguncusu olduğu ve bir defasında hapisten kaçtığı bilgisini de verdi.

Şüphelinin diğer erkek kardeşi Bruce Paddock ise NBC'ye yaptığı açıklamada, abisinin milyoner bir emlak yatırımcısı olduğunu söyledi.

NBC News, Stephen Paddock'ın kısa bir süre önce kumarla bağlantılı on binlerce dolarlık bazı para transferleri yaptığını ancak bunların kazanç mı yoksa kayıp mı olduğunun anlaşılamadığını bildirdi.

ABD'nin önde gelen savunma şirketlerinden Lockheed Martin de, Paddock'un yaklaşık 30 yıl önce iştiraklerinden birinde çalıştığını açıkladı. Öte yandan Las Vegas'ın en büyük silah satış mağazası olan New Frontier Armory'den David Famiglietti BBC'ye yaptığı açıklamada, Paddock'un silahlarını ilkbahar aylarında şirketin Kuzey Las Vegas şubesinden satın aldığını ve alım işlemi sırasında her türlü eyalet ve federal koşulları yerine getirdiğini söyledi.

34 silah ele geçirildi

Soruşturma kapsamında, şüphelinin Las Vegas'a yaklaşık bir saat uzaklıkta bulunan ve emeklilerin yaşadığı bir sitenin içerisindeki iki katlı evinde arama yapıldı. Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo, konser alanına ateş açtıktan sonra intihar eden Paddock'un kaldığı otel odasında 16 silah ele geçirildiğini, Paddock'un evinde ise 18 silahla birlikte binlerce mermi ve patlayıcı malzeme bulunduğunu açıkladı.

Kayıtlara göre, şüpheli bu evde 62 yaşındaki kız arkadaşı Marilou Danley ile birlikte yaşıyordu. Soruşturma kapsamında Danley'nin ifadesinin alındığı ve "artık şüpheliler arasında değerlendirilmediği" bildirildi. Öte yandan saldırıyı DEAŞ'ın düzenlediğinin iddia edilmesine karşın, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Paddock ile uluslararası terör örgütleri arasında herhangi bir bağın tespit edilemediğini duyurdu.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile bir araya gelmek üzere çarşamda günü Las Vegas'a gideceğini söyledi.

Stephen Paddock

FBI: Saldırının DEAŞ ile bağlantısı yok